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محليات

قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة..وشعبة المعلومات تكشف هوية المرتكبَيْن وتلقي القبض عليهما

2023-10-06 | 04:02
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قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة..وشعبة المعلومات تكشف هوية المرتكبَيْن وتلقي القبض عليهما
قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة..وشعبة المعلومات تكشف هوية المرتكبَيْن وتلقي القبض عليهما

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

ليل تاريخ 18/09/2023، وفي محلة الناعمة الطريق البحرية، أقدم مجهولان مسلّحان على محاولة سلب المغدور: حسين كرنيب (مواليد عام 2002، لبناني) درّاجته الآليّة بقوة السلاح. وعند قيامه بمقاومتهما، أقدم أحدهما على إطلاق النار من مسدّس حربيّ باتّجاه الشاب المذكور. فأصيب بطلقات عدّة في ظهره ورجله، وتمكن المجهولان من سلب الدراجة، وفرّا الى جهة مجهولة. وتم نقل المصاب الى المستشفى، حيث توفي متأثرا بجروحه.

على الفور، أعطيت الأوامر لشعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها في موقع الجريمة، وتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهما. حيث تبين أن الفاعلين حضرا الى المحلة على متن دراجة آليّة، وبعد تنفيذ عملية سلب الدراجة وإطلاق النار على الضحية، توجها الى منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبنتيجة المتابعة المكثفة، توصلت القطعات المختصة في الشعبة الى تحديد هوية الفاعلين وهما:

ح. ح. (مواليد عام 2006، لبناني)
ل. ش. (مواليد عام 2005، سوري)
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قتلاه بدم بارد ثم سلباه دراجته الآلية في الناعمة..وشعبة المعلومات تكشف هوية المرتكبَيْن وتلقي القبض عليهما

محليات

قوى الامن الداخلي

شعبة المعلومات

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Aljadeed
مصدر أمني لـ "الجديد": لم يكن في إشكال الدورة أي سلاح حربي لكن مخابرات الجيش أوقفت السوريين المتورطين في الإشكال وعددهم 8 وتبيين أن أوراقهم غير قانونية وسيتم تسليمهم إلى الامن العام
مصادر أمنية لـ "الجديد": لم يتم العثور على أسلحة وذخائر في معمل الخياطة حيث وقع الاشكال في الدورة مساء أمس

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