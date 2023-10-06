عبد الرحمن البزري : يجب أن يكون هناك موقفاً لبنانياً موحداً حيال أزمة النزوح السوري

النائب جهاد الصمد لـ "الجديد" : تم إبلاغ لبنان رسميا بأنه لن يكون هناك اي حل رسمي بملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم إلا في حال تعاطى لبنان مع سوريا بشكل رسمي