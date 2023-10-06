وزير الدفاع التقى وفداً أممياً..سليم أمام زواره: لوعي مخاطر المرحلة والجيش والقوى الأمنية ضمانة الإستقرار

أكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال، موريس سليم في خلال لقاءاته في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، وجوب وعي مخاطر هذه المرحلة في ضوء ما تشهده مناطق مختلفة من حوادث أمنية متفرقة وطمأن الى ان الجيش والقوى الأمنية يشكلون ضمانة الأمن والإستقرار خصوصاً في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، وهم في جهوزيتهم الدائمة للقيام بواجبهم الوطني مهما كانت التحديات والتضحيات.