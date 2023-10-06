أرسلان: الإرهاب في ‫سوريا‬ بات رسائل مبطّنة كالذي يلتقط أنفاسه الأخيرة

كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على منصة "إكس": "الإرهاب في ‫سوريا‬ بات رسائل مبطّنة كالذي يلتقط أنفاسه الأخيرة، وإن اعتقدت من تقف خلفه من دولٍ وجهات أنّ بإرهابها تُضعفُ سوريا وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء فهي واهمة، وما عجزت عنه لسنوات في حربها وحصارها وقيصرها لن تنجح فيه بعد اليوم، وقوّة سوريا بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قيادتها.