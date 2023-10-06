بري أبرق للأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب

أبرق رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد معزياً معزياً بشهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص وجاء في نص برقية التعزية: