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محليات

بري أبرق للأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب

2023-10-06 | 05:56
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بري أبرق للأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب
بري أبرق للأسد معزياً: نجدد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب

أبرق رئيس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الرئيس السوري بشار الأسد معزياً معزياً بشهداء الاعتداء الارهابي الذي استهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص وجاء في نص برقية التعزية:

"بمزيد من مشاعر الحزن والمواساة نشاطركم والجيش العربي السوري الباسل وذوي الشهداء الذين إرتقوا جراء العدوان الإرهابي الآثم الذي إستهدف حفل تخريج تلامذة الكلية الحربية في حمص أسمى آيات العزاء سائلين المولى العزيز القدير ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف بري: وننتهزها مناسبة لتجديد وقوفنا الى جانب سوريا قيادة وجيشاً وشعباً في معركتهم المشروعة في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله والمتماهي مع المخططات العدوانية الإسرائيلية التي تستهدف سوريا والأمة كل الأمة في وحدتها وأمنها وإستقرارها.
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