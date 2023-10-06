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محليات

تعطّل مركب هجرة غير شرعي متّجهاً الى قبرص مقابل جزيرة الرمكين والجيش يتدخّل

2023-10-06 | 10:21
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تعطّل مركب هجرة غير شرعي متّجهاً الى قبرص مقابل جزيرة الرمكين والجيش يتدخّل
تعطّل مركب هجرة غير شرعي متّجهاً الى قبرص مقابل جزيرة الرمكين والجيش يتدخّل


تمكنت بحرية الجيش اللبناني من سحب مركب كان على متنه ١٢٥سوريا وفلسطينيين كان قد انطلق من مرفأ العبدة العكارية بإتجاه قبرص في رحلة غير شرعية وتعطل بهم قبالة جزيرة الرمكين وعلى متنه أطفال ونساء نقلهم الجيش اللبناني على متن زورق بحري بإتجاه مرفأ طرابلس والمهاجرون جميعا بخير
واتصل وزير الأشغال والنقل العامة في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بقائد الجيش العماد جوزيف عون مثنيا على الجهود التي بذلها الجيش في إنقاذ المركب 
وأعطى الوزير حمية توجيهاته لمدير مرفأ طرابلس احمد تامر بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية وتامين كل ما يلزم للركاب الناجين ومد يد العون والمساعدة لجميع السوريين الذين تم انقاذهم لدى وصولهم الى مرفأ طرابلس
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تعطّل مركب هجرة غير شرعي متّجهاً الى قبرص مقابل جزيرة الرمكين والجيش يتدخّل

محليات

طرابلس

جزيرة الرمكين

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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة 6-10-2023
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