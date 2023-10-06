مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل: نجاح جميع مرشّحي الحركة في إنتخابات الـ LAU

كما يؤكّد مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل بعد نجاح مبادرته دعوة جميع القوى الطلابية الى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن حسابات الربح والخسارة من أجل ان نجعل من هذه الانتخابات اليوم عرسا ديمقراطيا يصب في مصلحة جميع الطلاب دون استثناء، بتمسّك طلابنا مجدّدا بنهج الحركة الضامن لوحدة العمل الطالبي انطلاقا من مفهوم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أكد أن الطالب هو عنوان بناء الوطن .يشكر مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل الطلاب الاوفياء الذين ما قصّروا يومًا مثبتين أنّ حركة أمل قادرة بفكرها و ميثاقها و إيمانها وتوجيهات رئيسها الاخ نبيه بري على تحقيق ديمقراطية أثبت فيها طلّابنا كعادتهم شجاعتهم و إخلاصهم لخط الشهداء وبناء وطن العيش الواحد.