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مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل: نجاح جميع مرشّحي الحركة في إنتخابات الـ LAU

2023-10-06 | 12:28
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مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل: نجاح جميع مرشّحي الحركة في إنتخابات الـ LAU
مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل: نجاح جميع مرشّحي الحركة في إنتخابات الـ LAU

يهنّئ مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل نجاح كافّة مرشحيه الستة الّذين خاضوا الاستحقاق الانتخابي في الجامعة اللبنانية الامريكية LAU منوّها تصدّر حركة أمل لأكبر كتلة في الحكومة الطلابية في بيروت.

كما يؤكّد مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل بعد نجاح مبادرته دعوة جميع القوى الطلابية الى المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي بعيدا عن حسابات الربح والخسارة من أجل ان نجعل من هذه الانتخابات اليوم عرسا ديمقراطيا يصب في مصلحة جميع الطلاب دون استثناء،  بتمسّك طلابنا مجدّدا بنهج الحركة الضامن لوحدة العمل الطالبي انطلاقا من مفهوم الإمام القائد السيد موسى الصدر الذي أكد أن الطالب هو عنوان بناء الوطن .

يشكر مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل الطلاب الاوفياء الذين ما قصّروا يومًا  مثبتين أنّ حركة أمل  قادرة بفكرها و ميثاقها و إيمانها وتوجيهات  رئيسها الاخ نبيه بري على تحقيق ديمقراطية أثبت فيها طلّابنا كعادتهم شجاعتهم و إخلاصهم لخط الشهداء وبناء وطن العيش الواحد.
 
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مكتب الشباب والرياضة المركزي

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