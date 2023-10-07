نعيم قاسم: هنيئًا للشعب الفلسطيني طوفانه لنصرة القدس

كتب نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم عبر موقع "إكس": حيَّى الله المجاهدين الفلسطينيين وخاصة كتائب القسَّام، وهنيئًا للشعب الفلسطيني طوفانه لنصرة القدس، لقد أثبتُّم عزَّتكم وذلَّة المحتلين الصهاينة، وأنتم تمزِّقون الخيوط الواهية لبيت العنكبوت، وترسمون خطوات التحرير والنصر.لن يكون استمرار العدوان والاحتلال بلا ردٍّ، وللقدس حماتها ورجالها، والله معهم ناصرٌ ومعين. إنَّ إرادة المقاومين أقوى من دعم المستكبرين للاحتلال، وعجرفة الصهاينة إلى انكسار متدرج باتجاه الزوال، وأصحاب الحق والأرض منصورون، "إِنْ تنصرُوا اللَّه يَنصُركُم وَيُثبِّتْ أَقَْدامكُم".