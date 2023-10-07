التيار الوطني الحر: معالجة أزمة النزوح الوجودية لا تتحقق بخطاب الكراهية والعنف

أكّدت هيئة قضاء المتن في "التيار الوطني الحر"، أنّها " تتابع بكثير من القلق الأحداث المتنقلة التي يشهدها ساحل المتن الشمالي خاصة الإشكالات المتنقلة بين مجموعات من اللبنانيين المعروفي الإنتماء والسوريين وما ينتج عنها من ردات فعل قد توصل البلد الى ما لا تحمد عقباه، وفق اجندات اعتاد منفذوها على وضع مصلحة الخارج على حساب المصلحة الوطنية.