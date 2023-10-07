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محليات

حركة أمل: طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

2023-10-07 | 07:09
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حركة أمل: طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف
حركة أمل: طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

أصدرت حركة أمل بيانا توجهت فيه بتحية إعتزاز وتقدير للمقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة هاشم مشهد العزة بأرقى ما يمكن أن يُرسم ويؤكدون من خلال صفحات النصر التي يسطرونها بأن فلسطين من بحرها الى نهرها هي الحق والحقيقة والاحتلال الى زوال.

وأضافت الحركة في بيانها: إن طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وحسبنا وحسب المقاومين في هذه اللحظات قوله تعالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم (ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ) صدق الله العظيم.
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حركة أمل: طوفان الأقصى فجر جديد للأمة ولفلسطين ينبلج من تخوم غزة إيذاناً بميلاد الحلم الفلسطيني بالتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف

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بالفيديو - أسيرة "إسرائيلية" تلتقط صورة "سيلفي" مع فلسطينيين
حركة أمل: نحيي بإعتزاز وتقدير المقاومين الفلسطينيين البواسل في قطاع غزة الذين رسموا ويرسمون منذ فجر اليوم من تخوم غزة مشهد العزة بأرقى ما يمكن أن يُرسم

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