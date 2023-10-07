الديمقراطي اللبناني: للإلتفاف والتكاتف العربي والعالمي والتضامن مع المقاومة الفلسطينية
أكَّد الحزب الديمقراطي اللبناني أن "ما نشاهده اليوم في فلسطين عموماً وغزّة على وجه الخصوص من عملية بطولية يسطّرها أبطال المقاومة الفلسطينية، مشهدٌ هزَّ العالم وزعزع عرش الكيان الغاصب، وأثبت للقاصي والداني أن للشعب الفلسطيني إرادةً وإصراراً وعزيمةً وحقاً بالدفاع عن أرضه المسلوبة، ومصير كيان الإحتلال الزوال وما أخذ بالقوة لا يسترد إلّا بالقوة، حيث أتت عمليّة الردّ براً وبحراً وجواً لتفاجئ العالم بأسره بقوّة مقاومين أبطال يواجهون عدواً أوهن من بيت العنكبوت، وتبرهن مدى التطور القتالي لديها".
ولفت الحزب في بيان صادر عن مديرية الإعلام، إلى "أهمية التكاتف العربي والعالمي والتضامن ودعم المقاومة الفلسطينية التي أثبتت قدرتها وجهوزيتها لمواجهة العدو الإسرائيلي، ولتكن عملية طوفان الأقصى شرارة الإنطلاق لتحقيق الحلم العربي الذي ناضل من أجله بطل معركة المالكية المغفور له الأمير مجيد أرسلان وتتحرر فلسطين كاملةً ويعود الحقّ والأرض لأصحابهم الحقيقين".
وتوجه "الديمقراطي اللبناني" بالتحية والمباركة للمقاومين المجاهدين الذين سطروا عبر التاريخ أسمى معاني التضحيات، معرباً عن فخره وإعتزازه وتضامنه الكامل معهم ومع الشعب الفلسطيني الحبيب.