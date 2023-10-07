الديمقراطي اللبناني: للإلتفاف والتكاتف العربي والعالمي والتضامن مع المقاومة الفلسطينية

أكَّد الحزب الديمقراطي اللبناني أن "ما نشاهده اليوم في فلسطين عموماً وغزّة على وجه الخصوص من عملية بطولية يسطّرها أبطال المقاومة الفلسطينية، مشهدٌ هزَّ العالم وزعزع عرش الكيان الغاصب، وأثبت للقاصي والداني أن للشعب الفلسطيني إرادةً وإصراراً وعزيمةً وحقاً بالدفاع عن أرضه المسلوبة، ومصير كيان الإحتلال الزوال وما أخذ بالقوة لا يسترد إلّا بالقوة، حيث أتت عمليّة الردّ براً وبحراً وجواً لتفاجئ العالم بأسره بقوّة مقاومين أبطال يواجهون عدواً أوهن من بيت العنكبوت، وتبرهن مدى التطور القتالي لديها".