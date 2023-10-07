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محليات

التيار الوطني الحر : ما تشهده غزّة اليوم هو رد فعل لشعب لم يعد امامه سوى المقاومة

2023-10-07 | 08:38
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التيار الوطني الحر : ما تشهده غزّة اليوم هو رد فعل لشعب لم يعد امامه سوى المقاومة
التيار الوطني الحر : ما تشهده غزّة اليوم هو رد فعل لشعب لم يعد امامه سوى المقاومة


صدر عن لجنة الاعلام والتواصل في التيار الوطني الحر البيان التالي:
كان لا بد لسياسة القهر التي تعتمدها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ان تفجّر غضب المظلومين، فما تشهده غزّة اليوم هو رد فعل لشعب لم يعد امامه سوى المقاومة ازاء كل ما تعرّض له من احتلال وقمع وقتل . يبقى ان تظلّ المقاومة في فلسطين شريفة ملتزمة بقوانين الحرب ومحترمة لحقوق الانسان، بالامتناع عن التنكيل المهين للكرامة الانسانية الذي تعرّض له ابناؤها على يد اسرائيل .
 أما حان الوقت لأن تفهم اسرائيل انه من المستحيل ان تحمي وجودها من دون سلام عادل وشامل مبني على الحقوق للجميع واولهم حق الفلسطينيين في قيام دولتهم؟
 ان التيار الوطني الحر يدعو اللبنانيين الى التعالي عن الانقسامات وادراك خطورة الزلزال الذي تمر به المنطقة والتصرف بما يحمي الوطن من تداعياته وابعاد لبنان عن اي آثار سلبية، بدءًا من موجات النزوح واللجوء، وما قد تتسبب به الحرب الدائرة على ارض فلسطين.
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محليات

الوطني الحر

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