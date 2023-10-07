الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الجميل: لبنان سيتحول إلى دولة أمنية بوليسية في حال سمحنا لحزب الله وحلفائه أن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية

2023-10-07 | 09:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الجميل: لبنان سيتحول إلى دولة أمنية بوليسية في حال سمحنا لحزب الله وحلفائه أن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية
الجميل: لبنان سيتحول إلى دولة أمنية بوليسية في حال سمحنا لحزب الله وحلفائه أن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية

حذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل من" تحول لبنان الى دولة امنية بوليسية إذا ما سمحنا لحزب الله وحلفائه بأن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية لمدة ست سنوات جديدة سيتم في خلالها تغيير وجه لبنان وقمع الرأي الآخر وتهجير كل من يرفض عملية التعدي الحاصلة على القرار اللبناني".

ولفت الى ان "الأحزاب مستعدة للقبول بشخصية توافقية تتمتع بالحد الأدنى من المواصفات وتحيط بالملفات باستثناء حزب الله يصر على فرض مرشحه فلا يرضى باللعبة الديموقراطية ولا بالتوافق "، معتبراً ان "ما نتعرض له هو محاولة احتلال تقوم بها ميليشيا مسلحة، عقائدية وتتلقى أوامر من الخارج تريد ان تقرر بقوة الفرض والتعطيل والتهديد شخصية رئيس جمهورية لبنان"، مشدداً على "ضرورة خلق توازن للوقوف في وجه ما يحصل وتشكيل جبهة عريضة موحدة تقود مواجهة سلمية للخروج من عملية خطف لبنان".   
 
كلام رئيس الكتائب جاء في خلال حفل قسم اليمين الحزبية لعدد من المنتسبين الجدد من اقليم المتن اقيم في مبنى قسم انطلياس النقاش، للدفعة الاولى من المنتسبين على ان تتبعها الاسبوع دفعة اخرى قريباً. 
حضر الحفل النائب الياس حنكش ورئيس اقليم المتن روجيه ابي راشد واعضاء من المكتب السياسي الكتائبي والأمانة العامة، رئيس قسم انطلياس النقاش بطرس كسرواني ،وحشد من رؤساء الاقسام المتنية. 

ورأى الجميّل ان "ما يجري اليوم هو عملية نقل ثروات وتحويل الاقتصاد من شرعي الى غير شرعي عبر فرض ضرائب تفرضها الدولة لتمويل المحسوبيات تثقل بها أصحاب الأعمال الشرعية الذين يدفعون متوجباتهم وتجبرهم على رفع أسعار سلعهم وخدماتهم ما يدفع اللبنانيين الى اللجوء الى الاقتصاد غير الشرعي الذي بقدم سلعاً بأسعار اقل معتمداً على التهريب الذي يتم عبر المعابر والمرافىء التي يسيطرون عليها".
مقالات ذات صلة
الجميل: لبنان سيتحول إلى دولة أمنية بوليسية في حال سمحنا لحزب الله وحلفائه أن يفرضوا مرشحهم رئيساً للجمهورية

محليات

سامي الجميل

حزب الكتائب اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يسجد سجدة شكر بعد اعلان أسر عدد من الجنود الإسرائيليين
اشكال جديد بين سوريين ولبنانيين والجيش يتدخل

اقرأ ايضا في محليات

وهاب : خياران لا ثالث لهما إذا وسعت إسرائيل الرد...
10:39

وهاب : خياران لا ثالث لهما إذا وسعت إسرائيل الرد...

غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب :

10:39

وهاب : خياران لا ثالث لهما إذا وسعت إسرائيل الرد...

غرد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب :

فادي بودية : العلاقة بين التيار والحـــز ب لا تحتاج إلى شد عصب
Play
10:21
Play

فادي بودية : العلاقة بين التيار والحـــز ب لا تحتاج إلى شد عصب

فادي بودية : العلاقة بين التيار والحـــز ب لا تحتاج إلى شد عصب

10:21

فادي بودية : العلاقة بين التيار والحـــز ب لا تحتاج إلى شد عصب

فادي بودية : العلاقة بين التيار والحـــز ب لا تحتاج إلى شد عصب

فادي بودية : الموفد القطري لم يحقق خرقاً بموضوع تمسك الثنائي بفرنجية
Play
10:19
Play

فادي بودية : الموفد القطري لم يحقق خرقاً بموضوع تمسك الثنائي بفرنجية

فادي بودية : الموفد القطري لم يحقق خرقاً بموضوع تمسك الثنائي بفرنجية

10:19

فادي بودية : الموفد القطري لم يحقق خرقاً بموضوع تمسك الثنائي بفرنجية

فادي بودية : الموفد القطري لم يحقق خرقاً بموضوع تمسك الثنائي بفرنجية

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023