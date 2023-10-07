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محليات

التقدمي الاشتراكي: للإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة التي لا يفهم غيرها الاحتلال

2023-10-07 | 09:54
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التقدمي الاشتراكي: للإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة التي لا يفهم غيرها الاحتلال
التقدمي الاشتراكي: للإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة التي لا يفهم غيرها الاحتلال

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدّمي الإشتراكي البيان التالي:

وضعت عملية "طوفان الأقصى" العدو الإسرائيلي في أزمة كيانية أمنية، وأثبتت أنه مهما تعاظمت قدرات الاحتلال التسلّحية تبقى أضعف من عزم وإرادة مقاومي فلسطين، الذين يواجهون ليس فقط آلة الحرب الإسرائيلية، بل الموقف الغربي المتآمر والتخاذل العالمي والتطبيع العربي غير المفهوم.

إن الحزب التقدمي الإشتراكي يؤكد أنه آن الأوان لوقف الرهان على ما يسمّى بحلّ الدولتين وعلى قدرة السلطة الفلسطينية على تحصيل حقوق الفلسطينيين بالتفاوض العقيم، وبات من الضروري وحدة الموقف الفلسطيني خلف المواجهة العسكرية ضد الاحتلال وعدم المساومة، والإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة، التي لا يفهم غيرها الاحتلال.
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التقدمي الاشتراكي: للإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة التي لا يفهم غيرها الاحتلال

محليات

الحزب التقدمي الاشتراكي

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