التقدمي الاشتراكي: للإصرار على انتزاع حقوق الفلسطينيين بالقوة التي لا يفهم غيرها الاحتلال

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدّمي الإشتراكي البيان التالي:



وضعت عملية "طوفان الأقصى" العدو الإسرائيلي في أزمة كيانية أمنية، وأثبتت أنه مهما تعاظمت قدرات الاحتلال التسلّحية تبقى أضعف من عزم وإرادة مقاومي فلسطين، الذين يواجهون ليس فقط آلة الحرب الإسرائيلية، بل الموقف الغربي المتآمر والتخاذل العالمي والتطبيع العربي غير المفهوم.

