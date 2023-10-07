الناطق الرسمي باسم اليونيفيل: هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار على طول الخط الأزرق وتجنب أي تصعيد يمكن أن تكون له عواقب وخيمة

أعلن الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل اندريا تيننتي ردا على سؤال حول الوضع على جانبي الحدود في ظل التطورات الاخيرة

ان "بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل، وجنود حفظ السلام يتواجدون على طول الخط الأزرق للحفاظ على الاستقرار والمساعدة في تجنب التصعيد".