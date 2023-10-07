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الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي : إسرائيل عاجزة عن حماية نفسها وفكرة الإستفادة من إسرائيل فشلت بعد عملية اليوم
رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها
رئيس تحرير صحيفة "رأي اليوم" عبد الباري عطوان لـ "وهلق شو" : المعايير تغيرت عن قبل ولا أستبعد أن يكون هناك حرب إقليمية قادمة ربما يكون جنوب لبنان بداخلها
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من فرنجية إلى المقاومين... "الف تحية"
كتب النائب طوني فرنجيه عبر منصة “إكس”: يُراكم الشعب الفلسطينيّ نضاله ويُثبت أنّه لن يتخلى عن أرضه وهويته وتاريخه.
وأضاف : "ألف تحيّة للمقاومين الأبطال الذين يكتبون اليوم بكل فخر رواية تحدّ وانتصار".
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طوفان الأقصى
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