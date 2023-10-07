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محليات

الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات

2023-10-07 | 12:29
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الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات
الخارجية دعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته: التطورات في فلسطين نتيجة إمعان اللإحتلال اليومي بالإعتداء على المقدسات

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان أنها "تتابع بإهتمام بالغ التطورات الميدانية الدائرة على أرض فلسطين والتي تأتي كنتيجة مباشرة لاستمرار إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ولإمعانها اليومي في الإعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي سياسة التوسع الإستيطاني وقضم الأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني الصامد من أدنى حقوقه".

وأكدت أن "الحل يكون بتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الضغط على إسرائيل لحملها على العودة إلى خيار السلام بمرجعياتها المعروفة، لا سيما مبادرة السلام العربية التي صدرت عن قمة بيروت العام ٢٠٠٢، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".

كما نبهت من أن "عدم إيجاد حل عادل ودائم وشامل يقوم على إنهاء إحتلال الأراضي العربية وحل القضية الفلسطينية يهدد السلم والأمن الدوليين".

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