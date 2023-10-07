عند الحدود اللبنانية.. هذا ما فعله الجيش الإسرائيلي منذ دقائق

عُلم بأن أصوات الانفجارات التي ترددت عند الحدود اللبنانية في القطاع الأوسط، ناجمة عن إلقاء الجيش الاسرائيلي قذيفتين ضوئيتين مقابل عيتا الشعب - رميش - يارون.