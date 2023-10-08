بالفيديو - استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بعدد من القذائف

وافاد مراسل "الجديد" ان جيش الاحتلال اقدم على قصف المناطق المحيطة بكفرشوبا بشكل مكثف.

وأفادت وسائل إعلام العدو بان التعليمات صدرت للمستوطنين على الجبهة الشمالية بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون، فيما اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.

بالفيديو - سقوط عدد من القذائف على موقع رويسات العلم في تلال #كفرشوبا المحتلة pic.twitter.com/gz4CnsDcHk