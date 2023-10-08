بالفيديو - استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بعدد من القذائف

وافاد مراسل "الجديد" ان جيش الاحتلال اقدم على قصف المناطق المحيطة بكفرشوبا بشكل مكثف.
وأفادت وسائل إعلام العدو بان التعليمات صدرت للمستوطنين على الجبهة الشمالية بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون، فيما اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.
بالفيديو - سقوط عدد من القذائف على موقع رويسات العلم في تلال #كفرشوبا المحتلة pic.twitter.com/gz4CnsDcHk
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2023
وافاد مراسل "الجديد" ان جيش الاحتلال اقدم على قصف المناطق المحيطة بكفرشوبا بشكل مكثف.
وأفادت وسائل إعلام العدو بان التعليمات صدرت للمستوطنين على الجبهة الشمالية بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون، فيما اصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود مع لبنان.
بالفيديو - سقوط عدد من القذائف على موقع رويسات العلم في تلال #كفرشوبا المحتلة pic.twitter.com/gz4CnsDcHk
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسك: سنواصل بالتنسيق مع اليونيفيل بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره
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