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محليات

حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة

2023-10-08 | 01:15
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حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة
حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة

حزب الله يتبنى الهجوم على مواقع للاحتلال الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المحتلة

اعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان بياناً جاء فيه: 
"بسم الله الرحمن الرحيم " أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"
على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية  في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة  وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم."
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