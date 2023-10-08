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محليات

جنبلاط: إدانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود

2023-10-08 | 01:33
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جنبلاط: إدانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود
جنبلاط: إدانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود

جنبلاط: إدانة فرنسا وبريطانيا واوروبا عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم الاسود

كتب رئيس الحزب التقدمي السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "اكس" فقال: "في الايام الصعبة يقع الفرز والدول التي تدعي الحضارة واحترام حقوق الانسان تعود الى جذورها الاستعمارية فتاريخها ملطخ بدم الابرياء من الجزائر الى سائر الشعوب العربية ".
واضاف: "ان ادانة فرنسا وبريطانيا واوروبا  عملية حماس نقطة عار جديدة في سجلهم  الاسود فلسطين والقدس ستبقيان للعرب والمسلمين"
 
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