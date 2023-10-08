بالفيديو - جانب من عملية قصف حزب الله لثلاثة مواقع عسكرية لجيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة

بالفيديو - لحظة استهداف #حزب_الله في #لبنان ثلاث مواقع عسكرية لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة pic.twitter.com/VXPXXMoAh3
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 8, 2023
بالفيديو - لحظة استهداف #حزب_الله في #لبنان ثلاث مواقع عسكرية لجيش الاحتلال على الحدود مع فلسطين المحتلة pic.twitter.com/VXPXXMoAh3
المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانّا فرونِتسك: سنواصل بالتنسيق مع اليونيفيل بذل كل ما في وسعه ودعم الجهود الرامية إلى حماية أمن لبنان واستقراره
مراسل "الجديد": سقوط قذيقة في سهل مرجعيون غربي بلدة الخيام على مقربة من مدرسة المبرات خلال قصف قوات الاحتلال المنطقة عند السابعة صباحا