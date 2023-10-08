أندريا تيننتي : حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم

الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي: حفظة السلام يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم