مراسل "الجديد": هدوء حذر في هذه الاثناء عند المنطقة الحدودية مع فلسطين المحلتة بعد توقف القصف على محيط كفرشوبا

حيا الرئيس فؤاد السنورة، "عملية العبور البطولية التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية باتجاه منطقة غلاف غزة حيث ضربوا ضربتهم المسددة في المكان المناسب والتوقيت المناسب، وهي العملية العسكرية التي تشابه الحرب التي قامت بها مصر وسوريا ضد إسرائيل عام قبل 1973، وذلك قبل خمسين عاما. وهكذا يثبت العرب من جديد ان الانسان العربي قادر على تحقيق الإنجاز والتقدم والنصر، وذلك مع تضافر الجهود العربية بكافة اشكالها".

