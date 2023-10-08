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محليات

"الجديد" تتابع الاوضاع والتطورات في الجنوب من بلدة كفرشوبا

2023-10-08 | 04:33
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"الجديد" تتابع الاوضاع والتطورات في الجنوب من بلدة كفرشوبا

"الجديد" تتابع الاوضاع والتطورات في الجنوب من بلدة كفرشوبا

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"الجديد" تتابع الاوضاع والتطورات في الجنوب من بلدة كفرشوبا

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الكاتب السياسي صادق النابلسي لـ"الجديد": "اسرائيل" اليوم واقعة في المساحة العمياء فالمقاومة نجحت في قلب المشهد الذي يحصل في المنطقة
المسؤول الاعلامي لحركة حماس في لبنان وليد كيلاني لـ"الجديد" : عملية حزب الله في الجنوب هدفها توجيه رسالة الى العدو بأنه اذا اسمر في الهجوم على غزة فانه سيكون لنا موقف واضح من الجنوب

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السنيورة: لعدم توريط لبنان في أي اشتباك مع العدو الاسرائيلي
07:28

السنيورة: لعدم توريط لبنان في أي اشتباك مع العدو الاسرائيلي

حيا الرئيس فؤاد السنورة، "عملية العبور البطولية التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية باتجاه منطقة غلاف غزة حيث ضربوا ضربتهم المسددة في المكان المناسب والتوقيت المناسب، وهي العملية العسكرية التي تشابه الحرب التي قامت بها مصر وسوريا ضد إسرائيل عام قبل 1973، وذلك قبل خمسين عاما. وهكذا يثبت العرب من جديد ان الانسان العربي قادر على تحقيق الإنجاز والتقدم والنصر، وذلك مع تضافر الجهود العربية بكافة اشكالها".

07:28

السنيورة: لعدم توريط لبنان في أي اشتباك مع العدو الاسرائيلي

حيا الرئيس فؤاد السنورة، "عملية العبور البطولية التي نفذها ابطال المقاومة الفلسطينية باتجاه منطقة غلاف غزة حيث ضربوا ضربتهم المسددة في المكان المناسب والتوقيت المناسب، وهي العملية العسكرية التي تشابه الحرب التي قامت بها مصر وسوريا ضد إسرائيل عام قبل 1973، وذلك قبل خمسين عاما. وهكذا يثبت العرب من جديد ان الانسان العربي قادر على تحقيق الإنجاز والتقدم والنصر، وذلك مع تضافر الجهود العربية بكافة اشكالها".

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