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محليات

صفي الدين : معركة "طوفان الأقصى" انهت مقولة "المستوطنات الآمنة ونحن في هذه المعركة لسنا على الحياد

2023-10-08 | 08:31
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صفي الدين : معركة &quot;طوفان الأقصى&quot; انهت مقولة &quot;المستوطنات الآمنة ونحن في هذه المعركة لسنا على الحياد
صفي الدين : معركة "طوفان الأقصى" انهت مقولة "المستوطنات الآمنة ونحن في هذه المعركة لسنا على الحياد

أكد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن "عملية طوفان الأقصى تدلّ على فشل ذريع وكبير للاستخبارات الأمنيّة الصهيونيّة ونجاح باهر للمقاومة الفلسطينيّة في التخطيط والتجهيز".

واعتبر صفي الدين خلال وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في الضاحية الجنوبية لبيروت  أنّ "هذه العمليات أضافت حوافز جديدة لتفعيل العمل المقاوم، ومع هذه العمليات تزداد الأمة صلابة وتأكيدًا أن هذا الكيان إلى زوال"، وشدّد على أنّ "المعركة مستمرّة والآتي أعظم".

وقال صفي الدين "أيها المجاهدون في فلسطين لقد أثبتم في هذا الهجوم أنكم قادرون على صنع التحرير الكامل”. وأشار إلى أن “الهجوم والاقتحام بهذا الشكل في عملية طوفان الأقصى يدل على تقدم كبير جدًا في عمل المقاومة في فلسطين".

واعتبر أن ":مشهد الدخول الى المستوطنات التي كانوا يظنون أنها محميّة وقتل وأسر عدد كبير؛ هذا مشهد فيه من الاذلال ما يكفي ليدل على قدرة المقاومين الفلسطينيين الأبطال”. وأكد أن “هذه المشاهد الكبيرة تدل على أن زمن الحساب قد أتى، وأن زمن تهاوي الحصون الصهيونية قد أتى".

كما أوضح : "اليوم صدقت مقولة الامام القائد الخامنئي الذي قال أنه في يوم من الأيام سننهي هذا الكيان الغاصب لكن على ما يبدو أن الصهاينة يستعجلون هذا الأمر”. وتابع “لقد ظن نتنياهو أن بقراراته المتطرفة أن بامكانه أن يفعل ما يشاء في القدس والضفة وجاء الجواب الشافي من طوفان الأقصى أن للقدس حماتها وأن للأقصى رجاله".

وشدد على أن "المعركة لم تنتهِ بعد.. وعملية طوفان الأقصى التاريخية أنهت مقولة المستوطنات الآمنة". وأردف "اعتقد ان نتنياهو والصهاينة لن يستفيقوا من هذه الصدمة". ولفت إلى أنّ "حماقتكم أيها الصهاينة والأمريكيون واستخفافكم بالمقدسات وتجاوزكم لكل الخطوط الحمر أوصل الى طوفان الأقصى”. وقال "إذا تماديتم في هذه الحماقات فإنها ستنتج هذه المرة طوفان كل الأمة".

وأكد صفي الدين أنّ "هذه المعركة هي معركة كل الأمة في مواجهة هذا العدو وينبغي أن ينخرط الجميع في معركة الدفاع عن القدس وفلسطين”. وأضاف “على نتنياهو أن يعرف أن هذه المعركة ليست معركة أهل غزة والضفة فحسب وإن كنا نعرف أنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الاّ أن المسؤولية تحتم على كل أبناء أمتنا أن لا يقفوا على الحياد”. وشدد على أنّه “نحن في هذه المعركة لسنا على الحياد".

وعن استهداف المقاومة لثلاثة مواقع للاحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا المحتلة، قال السيد صفي الدين "أرسلت المقاومة الاسلامية رسالة تحية وشكر وتقدير على طريقة المقاومين بالنار في منطقة مزارع شبعا لتقول المقاومة أن من حقنا أن نستهدف العدو الذي يحتل أرضنا”. وأضاف "يجب أن يتمعن "الاسرائيلي" برسالة المقاومة جيدًا".

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محليات

هاشم صفي الدين

طوفان الاقصى

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قوى الأمن: توقيف شخص في العقبة - راشيا أنهى حياة شقيقه بطلق ناري
11:06

قوى الأمن: توقيف شخص في العقبة - راشيا أنهى حياة شقيقه بطلق ناري

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: "بتاريخ 3-10-2023 وفي بلدة العقبة قضاء راشيا، تعرض الشاب: ر. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) لإصابة بطلق ناري في ظهره، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.

11:06

قوى الأمن: توقيف شخص في العقبة - راشيا أنهى حياة شقيقه بطلق ناري

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي: "بتاريخ 3-10-2023 وفي بلدة العقبة قضاء راشيا، تعرض الشاب: ر. ح. (مواليد عام 1999، لبناني) لإصابة بطلق ناري في ظهره، نقل على إثره إلى أحد المستشفيات وما لبث أن فارق الحياة.

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