غسان حاصباني : نتمنى عدم انجرار لبنان إلى ما لا يمكن تحمّله وهل يمكن أن يكون جزءاً من أي جبهة؟

غسان حاصباني : نتمنى عدم انجرار لبنان إلى ما لا يمكن تحمّله وهل يمكن أن يكون جزءاً من أي جبهة؟

