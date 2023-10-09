الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

2023-10-09 | 01:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي
وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

يغادر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار بيروت اليوم متوجها الى الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي بعنوان "الأمن وشمولية المقاصد السياحية"،  الذي تطلقه المنظمة العربية للسياحة برعاية وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في وزارة الداخلية القطرية في مدينة الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023،  بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب و مشاركة عدد من وزراء السياحة العرب.
مقالات ذات صلة
وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

محليات

قطر

الدوحة

وليد نصار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
السفارة الاميركية في لبنان تطلب من مواطنيها توخي الحذر
بو حبيب لـ"الشرق الاوسط": على "إسرائيل" عدم توسيع الحرب

اقرأ ايضا في محليات

رعد: الإسرائيلي أصبح هشا وآن الاوان للكيان الموقت أن يزول وتتخلص من تسلطه البشرية
06:23

رعد: الإسرائيلي أصبح هشا وآن الاوان للكيان الموقت أن يزول وتتخلص من تسلطه البشرية

رعد: الإسرائيلي أصبح هشا وآن الاوان للكيان الموقت أن يزول وتتخلص من تسلطه البشرية

06:23

رعد: الإسرائيلي أصبح هشا وآن الاوان للكيان الموقت أن يزول وتتخلص من تسلطه البشرية

رعد: الإسرائيلي أصبح هشا وآن الاوان للكيان الموقت أن يزول وتتخلص من تسلطه البشرية

بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا لمناقشة ملف النازحين
05:47

بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا لمناقشة ملف النازحين

بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا وفي تحضيرات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

05:47

بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا لمناقشة ملف النازحين

بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا وفي تحضيرات الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023