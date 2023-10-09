وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

وزير السياحة يغادر إلى الدوحة اليوم للمشاركة في ملتقى الامن السياحي

يغادر وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار بيروت اليوم متوجها الى الدوحة للمشاركة في النسخة الثالثة من ملتقى الأمن السياحي بعنوان "الأمن وشمولية المقاصد السياحية"، الذي تطلقه المنظمة العربية للسياحة برعاية وزير الداخلية في دولة قطر الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، في وزارة الداخلية القطرية في مدينة الدوحة عاصمة السياحة العربية لعام 2023، بالتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب و مشاركة عدد من وزراء السياحة العرب.