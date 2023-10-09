الرئيس فؤاد السنيورة لـ"الجديد": ما شهدناه منذ السبت الماضي يشير الى تغيير استراتيجي وسياسي وقومي كبير جداً وذلك بعد ان ظن كثيرون ان القضية الفلسطينية انتهت