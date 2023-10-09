مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور

افاد مراسل "الجديد" عن اشتباك عنيف يدور بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الضهيرة في منطقة صور شرقي الناقورة .

وتستخدم في الاشتباك الأسلحة الصاروخية والرشاشة تسمع بشكل واضح .



