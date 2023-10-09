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محليات

جيش العدو الإسرائيلي: الاشتباه بمحاولة تسلل جديدة عبر الحدود من لبنان

2023-10-09 | 09:39
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جيش العدو الإسرائيلي: الاشتباه بمحاولة تسلل جديدة عبر الحدود من لبنان
جيش العدو الإسرائيلي: الاشتباه بمحاولة تسلل جديدة عبر الحدود من لبنان
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