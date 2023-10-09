مراسل "الجديد": تجدد منذ قليل القصف الإسرائيلي على خراج بلدة عيتا الشعب وبلدات مجاورة

محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله

محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله