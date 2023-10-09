إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية

عاجل
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى لـ"الجديد": ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى لـ"الجديد": ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
09:11
بالفيديو - اعتصام لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت تضامناً مع فلسطين
09:11
بالفيديو - صفارات الإنذار دوّت في مركز لقوات اليونيفيل في تبنين
07:41
بالفيديو - ممرضة فلسطينية يصلها نبأ استشهاد زوجها أثناء عملها في إنقاذ المصابين بغزة
06:56
كارول سماحة تدعم الفلسطينيين وتنفعل: عن أي سلام عم نحكي؟
محليات
إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية
2023-10-09 | 11:33
A-
A+
إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية
مقالات ذات صلة
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان إحسان عطايا لـ"الجديد": لم نر على مدار احتلال فلسطين مشاهد كالتي نراها في طوفان الأقصى والعدو في حالة صدمة
الخارجية الإيرانية: عملية طوفان الأقصى نقطة تحول في المقاومة الفلسطينية وصفحة جديدة في العمليات ضد الاحتلال
إحسان عطايا لـ"الجديد": التهويل بإقتحام غزة هو جنون صهيوني كرد على الضربة التي تعرض لها
إحسان عطايا لـ"الجديد": المقاومة الفلسطينية لا تورّط لبنان بل هذه العمليات ستساعد في تقويض العمليات الاسرائيلية
محليات
عطايا
لـ"الجديد":
المقاومة
الفلسطينية
تورّط
لبنان
العمليات
ستساعد
تقويض
العمليات
الاسرائيلية
العودة الى الأعلى
بو حبيب لـ"الشرق الاوسط": على "إسرائيل" عدم توسيع الحرب
جدال بين غسان حاصباني و هادي ابو الحسن : ارتكبت زلة لسان غير لائقة تجاه قامة وطنية وهو وليد جنبلاط
اقرأ ايضا في محليات
15:51
حزب الله: عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هو ثلاثة فقط
15:51
حزب الله: عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هو ثلاثة فقط
15:47
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
15:47
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
15:40
المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى لـ"الجديد": ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
15:40
المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى لـ"الجديد": ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
يحدث الآن
محليات
15:51
حزب الله: عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هو ثلاثة فقط
عربي و دولي
15:49
حماس: مستعدون لمعركة طويلة مع إسرائيل
محليات
15:47
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
زوارنا يقرؤون الآن
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
13:56
"ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان".. حزب الله يزفّ الشهيد علي رائف فتوني من بلدة زقاق البلاط
10:05
آخر المستجدات في عيتا الشعب
15:51
حزب الله: عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هو ثلاثة فقط
14:59
إصابة ضابط في الجيش بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش
08:18
مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
12:53
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023
10:05
آخر المستجدات في عيتا الشعب
08:35
آخر التطورات للاحداث عند الحدود اللبنانية -الفلسطينية في بلدة الضهيرة بمنطقة صور
07:58
التطورات الإقليمية في غزة والجنوب اللبناني كيف قرأها النواب؟ وهل ما يجري سيُسرّع ايجاد مخارج للأزمة الرئاسية؟ .. لمتابعة البث مباشرة من مجلس النواب:
07:24
كيف يبدو المشهد عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ؟ .. لمتابعة البث المباشر:
05:36
"الجديد" تواكب الاجواء في منطقتي كفرشوبا ومزارع شبعا ... لمتابعة البث المباشر:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:18
مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور
محليات
08:18
مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور
محليات
11:52
آخر المستجدات في بلدة عيتا الشعب .. معلومات "الجديد": الحزب سيرد وفق قواعد الردع
محليات
11:52
آخر المستجدات في بلدة عيتا الشعب .. معلومات "الجديد": الحزب سيرد وفق قواعد الردع
محليات
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
محليات
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
عربي و دولي
00:48
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر
عربي و دولي
00:48
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر
محليات
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
محليات
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
محليات
13:56
"ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان".. حزب الله يزفّ الشهيد علي رائف فتوني من بلدة زقاق البلاط
محليات
13:56
"ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان".. حزب الله يزفّ الشهيد علي رائف فتوني من بلدة زقاق البلاط
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023