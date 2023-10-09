"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان بعد استشهاد ثلاثة من المجاهدين تيجة للاعتداءات الإسرائيلية .. التفاصيل على الاربط:بسم الله الرحمن الرحيم‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة. ‏وما النصر إلا من عند الله العزيز الجبار