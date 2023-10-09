إصابة ضابط في الجيش بجروح طفيفة بعد سقوط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش





بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٩ تعرضت مناطق حدودية في الجنوب للقصف من قبل العدو الإسرائيلي. وقد سقط عدد من قذائف الهاون في باحة مركز للجيش اللبناني في خراج بلدة رميش ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح طفيفة.



