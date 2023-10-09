الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
جبل لبنان
25
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
23
o
البقاع
19
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
16:16
تسجيل صوتي للنائب ابراهيم الموسوي .."تثبيتًا للمعادلة السابقة .. ما فينا ما نرد"
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
09:11
بالفيديو - اعتصام لطلاب الجامعة الأميركية في بيروت تضامناً مع فلسطين
09:11
بالفيديو - صفارات الإنذار دوّت في مركز لقوات اليونيفيل في تبنين
07:41
بالفيديو - ممرضة فلسطينية يصلها نبأ استشهاد زوجها أثناء عملها في إنقاذ المصابين بغزة
محليات
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
2023-10-09 | 15:47
A-
A+
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
مقالات ذات صلة
المتحدث باسم الجهاد الاسلامي محمد الحاج موسى لـ"الجديد": ما يقوم به الاحتلال إبادة جماعية للشعب الفلسطيني
المتحدث الاعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي في لبنان محمد الحاج موسى لـ "الجديد": الخسائر التي تكبدها جيش العدو بالأرواح أكبر بكثير مما يُروّج له ويشهد انهياراً بصفوف الشرطة
القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد لـ"الجديد": الميدان الغزاوي هو الذي يحدد مستقبل هذه الأمة
محمد الحاج موسى لـ"الجديد": نؤكد بأننا سنكمل هذا الدرب والاحتلال الذي أراد ان يكسر المقاومين في جنين خرج منكسرا ونبشّر بأننا سنقدم نموذجاً راقياً لما يمكن للمُستضعف ان يفعله
محليات
الحاج
لـ"الجديد":
بأننا
سنكمل
الدرب
والاحتلال
المقاومين
منكسرا
ونبشّر
بأننا
سنقدم
نموذجاً
راقياً
للمُستضعف
يفعله
العودة الى الأعلى
النائب بلال عبد الله لـ"الجديد": ما حصل هو صفحة مضيئة في تاريخ المقاومة ضد العدو المغتصب ونحن في الوقت الحاضر في زمن انتصار الشعب الفلسطيني وحركة حماس
"الجديد" تتابع آخر الاجواء والتطورات في جنوب لبنان من بلدة كفرشوبا
اقرأ ايضا في محليات
16:30
خاص "الجديد" - فيديو يوثق قصف ثكنة إسرائيلية على الحدود بالقرب من بلدة رميش
16:30
خاص "الجديد" - فيديو يوثق قصف ثكنة إسرائيلية على الحدود بالقرب من بلدة رميش
16:16
تسجيل صوتي للنائب ابراهيم الموسوي .."تثبيتًا للمعادلة السابقة .. ما فينا ما نرد"
16:16
تسجيل صوتي للنائب ابراهيم الموسوي .."تثبيتًا للمعادلة السابقة .. ما فينا ما نرد"
16:00
القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد لـ"الجديد": الميدان الغزاوي هو الذي يحدد مستقبل هذه الأمة
16:00
القيادي السابق في حركة أمل محمد عبيد لـ"الجديد": الميدان الغزاوي هو الذي يحدد مستقبل هذه الأمة
يحدث الآن
عربي و دولي
17:03
بايدن: من المرجّح وجود أميركيين في عداد الرهائن
عربي و دولي
16:43
الأونروا: توقف توزيع المساعدات لنصف مليون شخص في غزة بعد إغلاق مراكز التوزيع
عربي و دولي
16:33
صحيفة معاريف: 1100 قتيل و 2741 جريح بنيران حماس منذ بدء الحرب
زوارنا يقرؤون الآن
2023-07-26
مدير المركز الدولي للاعلام والدراسات رفيق نصرالله لـ"هنا بيروت": الفرنسي أبلغ القوى السياسية أنه ما بين 5 و12 أيلول سيتم عقد طاولة الحوار في قصر الصنوبر
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
08:23
عابد فهد يتعرض للهجوم بسبب ما قاله عن فلسطين ويعتذر
16:30
خاص "الجديد" - فيديو يوثق قصف ثكنة إسرائيلية على الحدود بالقرب من بلدة رميش
2023-10-08
زوج كارمن سليمان يحتفل بعيد ميلادها ويوجه لها هذه الرسالة
05:47
بو حبيب اتصل بنظيره السوري وبحثا في زيارته المرتقبة لسوريا لمناقشة ملف النازحين
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
بالفيديو
بالفيديو
12:53
مقدمة النشرة المسائية 09-10-2023
10:05
آخر المستجدات في عيتا الشعب
08:35
آخر التطورات للاحداث عند الحدود اللبنانية -الفلسطينية في بلدة الضهيرة بمنطقة صور
07:58
التطورات الإقليمية في غزة والجنوب اللبناني كيف قرأها النواب؟ وهل ما يجري سيُسرّع ايجاد مخارج للأزمة الرئاسية؟ .. لمتابعة البث مباشرة من مجلس النواب:
07:24
كيف يبدو المشهد عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ؟ .. لمتابعة البث المباشر:
05:36
"الجديد" تواكب الاجواء في منطقتي كفرشوبا ومزارع شبعا ... لمتابعة البث المباشر:
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:18
مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور
محليات
08:18
مراسل" الجديد": اشتباك بين عناصر من حزب الله وحامية موقع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب بلدة الضهيرة في منطقة صور
محليات
11:52
آخر المستجدات في بلدة عيتا الشعب .. معلومات "الجديد": الحزب سيرد وفق قواعد الردع
محليات
11:52
آخر المستجدات في بلدة عيتا الشعب .. معلومات "الجديد": الحزب سيرد وفق قواعد الردع
محليات
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
محليات
14:51
"رد أولي"... بيان صادر عن حزب الله بعد استشهاد 3 من المجاهدين نتيجة العدوان على جنوب لبنان
محليات
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
محليات
12:34
إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد الثلاثاء في هذه الأقضية
محليات
13:56
"ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان".. حزب الله يزفّ الشهيد علي رائف فتوني من بلدة زقاق البلاط
محليات
13:56
"ارتقى نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان".. حزب الله يزفّ الشهيد علي رائف فتوني من بلدة زقاق البلاط
عربي و دولي
00:48
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر
عربي و دولي
00:48
بالفيديو - مقاوم فلسطيني يقتحم بجرافة حاجزاً عسكرياً للاحتلال في الخليل ويوثق عمليته عبر البث المباشر
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023