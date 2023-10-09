حزب الله: عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هو ثلاثة فقط

صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله ما يلي:نؤكد ان عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر اليوم هم ثلاثة فقط ولا صحة للإشاعات التي تتحدث عن أعداد غير ذلك.