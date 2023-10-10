مصادر حزب الله للجمهورية: سنرد حتماً على قصف العدوان الاسرائيلي الذي استهدف برج مراقبة لنا
أكدت مصادر حزب الله لصحيفة الجمهورية، أن "المقاومة سترد حتماً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف برج مراقبة لها وأدى الى استشهاد ثلاثة من عناصرها، وجرح عدد آخر، ولم تكن هي من قام بعملية التسلل من القطاع الغربي للجنوب، وهنا لا بد من ترقب حجم الرد ونوعيته ليتبين ما اذا كانت ساحة المواجهة العسكرية ستتوسع أكثر وتكبر أكثر، خاصة ان إسرائيل أقرت رسمياً مساءً بقصف ثلاثة مواقع للمقاومة".
وفي وقت لاحق، أصدر حزب الله بياناً أعلن فيه أنه «بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر أمس الاثنين، نتيجة للإعتداءات الإسرائيلية على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون وأصابتها إصابات مباشرة».
وفي بيانات متتالية أكدت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أن عدد المجاهدين الذين استشهدوا في القصف الصهيوني بعد ظهر امس هم ثلاثة فقط ولا صحة للاشاعات التي تتحدث عن اعداد غير ذلك.
والشهداء هم: حسام محمد إبراهيم “حسام عيترون” من بلدة عيترون الجنوبية، و علي رائف فتوني “حيدر” من بلدة زقاق البلاط-بيروت، و علي حسن حدرج “فداء” من مدينة بيروت.