مصدر أمني للجمهورية: الوضع مفتوح على شتى الاحتمالات واشتعال المنطقة وارد في أي لحظة

أبلغ مصدر أمني صحيفة الجمهورية، انّه "تبعاً للتطورات المتسارعة على الحدود الجنوبية، فإنّ الوضع مفتوح على شتى الاحتمالات، واشتعال المنطقة وارد في اي لحظة".

يتقاطع ذلك مع دعوة أممية، اكّدت مصادر ديبلوماسية للجمهورية، انّها "وُجّهت الى الجانبين اللبناني والاسرائيلي، لاحتواء اجواء التوتر القائمة على الحدود، وممارسة القدر الأعلى من ضبط النفس، والحؤول دون الانزلاق الى ما يهدّد الاستقرار على جانبي الحدود. مشيرةً الى انّ قيادة اليونيفيل تجري اتصالات حثيثة في هذا المجال، مع الجانبين اللبناني والاسرائيلي".