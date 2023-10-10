الجمهورية: ما حصل في فلسطين أحدث صدمة عنيفة للعدو الاسرائيلي

أبلغ مسؤول في صحيفة الجمهورية قوله، انّ "ما حصل في فلسطين، أحدث صدمة عنيفة لن يستفيق منها الكيان الاسرائيلي بسهولة، سواء من حيث عدد القتلى والجرحى والأسرى، او من حيث إذلاله في الاماكن التي يحتلها، وكسر هيبة جيشه ومعنوياته، وواضح انّه يسعى الى التعويض عن ذلك بالحرب التدميرية التي يشنّها على غزة".