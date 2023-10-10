حميه من المطار: صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة الخروق الجوية الاسرائيلية فوق بيروت والمطار



قال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه من مركز التدريب والمؤتمرات التابع لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي: "ان الخروق الجوية من قبل العدو الاسرائيلي على كامل الأراضي اللبنانية وبناء على تقرير لقيادة الجيش اللبناني، فإنه وخلال آخر عشر سنوات، هناك عشرة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانين خرقا جويا، ومنها على سبيل المثال في عام 2019 وصلت الخروق الى 344 خرقا فوق مدينة بيروت والمطار. وطبعا فإن صناع القرار في الطيران المدني يدركون ما خطورة ما يقوم به العدو الاسرائيلي فوق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وبمعدل وسطي يوجد فوق مدينة بيروت والمطار وليعلم العالم أجمع حوالي 144 خرقا سنويا".