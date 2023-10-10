حبيب فياض : تدخل الحــز ب هو رهن إشارة الفصائل الفلسطينية

الصحافي الفلسطيني عبد معروف لـ"هنا بيروت": عملية طوفان الأقصى هي البداية ومحطة تاريخية مهمة للتأكيد على ان النضال الفلسطيني لن يتوقف

الصحافي الفلسطيني عبد معروف لـ"هنا بيروت": عملية طوفان الأقصى هي البداية ومحطة تاريخية مهمة للتأكيد على ان النضال الفلسطيني لن يتوقف