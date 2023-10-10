الخارجية البريطانية: ننصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان

أعلنت السفارة البريطانية في بيروت عن تحديث نصيحة السفر إلى لبنان، مشيرة في بيان لها إلى أنّ" وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، تنصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وبعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان".وأضافت "على المواطنين البريطانيين السفر إلى لبنان فقط إذا كان سفرهم ضرورياً. وننصح الآن بعدم الذهاب إلى منطقة جنوب نهر الليطاني، التي تشمل أوتوستراد الناقورة - صور - صيدا - بيروت والمناطق الواقعة غربه".وختمت قائلة "نواصل التحذير من الذهاب إلى منطقة الهرمل، بما فيها مدن عرسال ورأس بعلبك والقاع واللبوة والنحلة، ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين أو ضمن مسافة 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا".