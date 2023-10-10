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محليات

تيننتي لـ"الوكالة الوطنية" : الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر ونبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد

2023-10-10 | 09:30
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تيننتي لـ&quot;الوكالة الوطنية&quot; : الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر ونبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد
تيننتي لـ"الوكالة الوطنية" : الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر ونبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد

قال الناطق الرسمي بإسم قوات "اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" انه "على الرغم من بعض الأيام الصعبة والأحداث المثيرة للقلق، فإن الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر حالياً، مع انه متقلّب".

وأضاف: "من حسن الحظ أن تبادل إطلاق النار بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل لم يتصاعد إلى نزاع، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد".

وتابع تيننتي : "إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويقومون بمهامهم. كما قمنا بزيادة الدوريات والأنشطة للمساعدة في الكشف عن عمليات إطلاق الصواريخ من خلال قدراتنا الرادارية. يتم تنسيق أنشطتنا مع القوات المسلحة اللبنانية، ويتم تنفيذ العديد منها بالتعاون معها. لقد عملنا بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع وتجنب سوء الفهم. ويواصل حفظة السلام عملهم الأساسي، على الرغم من أن ذلك يتم في بعض الأحيان من الملاجئ حفاظًا على سلامتهم".

وختم تيننتي: "هدفنا الرئيسي هو المساعدة في تجنب النزاع بين لبنان وإسرائيل، وأي حدث يجعل النزاع أقرب هو مصدر قلق. ينصب تركيزنا على الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وقد استخدمنا آليات الارتباط والتنسيق التي نقوم بها بشكل كامل، وعلى جميع المستويات، للمساعدة في تجنب سوء الفهم بين لبنان وإسرائيل الذي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد النزاع. هذا هو تركيزنا الرئيسي في الوقت الحالي، ونحن نعمل على مدار الساعة لتحقيق ذلك".

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تيننتي لـ"الوكالة الوطنية" : الوضع في منطقة عمليات اليونيفيل مستقر ونبذل قصارى جهدنا لضمان عدم حدوث تصعيد

محليات

اليونيفيل

تيننتي

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