"الجديد" تواكب آخر التطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة

النائب قاسم هاشم لـ"الجديد" من الحدود الجنوبية عند تخوم مزارع شبعا المحتلة : من حقنا ان نصل الى اي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وما نتعرض له امر طبيعي فهذه الطبيعة العدوانية للعدو الاسرائيلي