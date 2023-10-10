لجنة الاقتصاد الوطني تتقصى سلامة تخزين بطاريات الليثيوم في مرفأ بيروت

قامت لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ممثلتا برئيسها د. فريد البستاني و النائب رازي الحاج بزيارة لمرفأ بيروت لمتابعة النقاش الذي تم في جلسة لجنة الاقتصاد بتاريخ ٤ تشرين الاول 2023 لتأكد من سلامة الحاويات التي تخزن فيها بطاريات الليثيوم التي تستعمل للطاقة الشمسية. وكان هناك لقاء مع المسؤولين في المرفأ من شركة CMA والهيئات الامنية والادارية في المرفأ، حيث استعرضوا جدول المواد التي تصنف بالخطرة، وقد أكد الفنيون بالمرفأ ان بطاريات الليثيوم تقع بالفئة ٩ اي الاقل خطرًا من جميع المواد المستوردة إلى لبنان وذلك حسب المعايير العالمية Ingco.