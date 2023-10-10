وزير التربية عباس الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

وزير التربية عباس الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي ، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة ، يوم غد الاربعاء في ١١/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية ، وذلك نتيجة التوتر الذي تشهده القرى الواقعة في الأقضية المذكورة ، وخشية تعرض سلامة المعلمين والمتعلمين والأهالي للخطر ، لا سمح الله.

ودعا الوزير الحلبي إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم ، لرصد التطورات الميدانية ، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي .