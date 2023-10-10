"الجزيرة" عن وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: 3 قتلى من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات أمس عند الحدود مع لبنان

"الجزيرة" عن وسائل إعلام العدو الإسرائيلي: 3 قتلى من الجنود الإسرائيليين في الاشتباكات أمس عند الحدود مع لبنان