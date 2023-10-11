مراسل "الجديد": استمرار القصف الإسرائيلي على بلدة الضهيرة

مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً

مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً