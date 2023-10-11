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مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة: توسع رقعة القصف الإسرائيلي على البلدة وسقوط قذائف في أماكن قريبة من المنازل وفرق الإسعاف توجهت الى المكان تحسباً
مراسل "الجديد": قذيفة اسرائيلية سقطت على مسافة قريبة من المباني السكنية
مراسل "الجديد": قذيفة اسرائيلية سقطت على مسافة قريبة من المباني السكنية
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة الجنوبية: إشتباك وسماع أصوات رصاص بشكل واضح
مراسل "الجديد" من بلدة الضهيرة الجنوبية: إشتباك وسماع أصوات رصاص بشكل واضح
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2023
02:08
تعليق الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير
2023-10-10
بالفيديو - تشييع صحفيين استشهدا جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة
2023-10-10
تحية من نوال الزغبي لـ فلسطين .. هذا ما قالته
2023-10-10
رابعة الزيات تنشر فيديو مؤثر لمسنّة فلسطينية وتعلق: شدّوا بعضكم
2023-10-10
منصة "X" حجبت عدداً من الحسابات الجديدة..ما السبب؟
محليات
مراسل "الجديد": مصادر تؤكد تسجيل بعض الاصابات في المركز الاسرائيلي الذي تم استهدافه منذ قليل بصواريخ انطلقت من لبنان
2023-10-11 | 04:12
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مراسل "الجديد": مصادر تؤكد تسجيل بعض الاصابات في المركز الاسرائيلي الذي تم استهدافه منذ قليل بصواريخ انطلقت من لبنان
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تطورات لافتة وحالة تأهب .. هذا هو المشهد على الحدود الجنوبية
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مراسل "الجديد": تصاعد الدخان من حول جهاز الرادار الإسرائيلي في جرداي واستمرار القصف على محيط الضهيرة ويارين
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12:59
حزب الله يتبنى عملية استهداف الملالة الاسرائيلية في مستوطنة افيفيم بصاروخين موجّهين وإصابتها وتدميرها بالكامل
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12:59
حزب الله يتبنى عملية استهداف الملالة الاسرائيلية في مستوطنة افيفيم بصاروخين موجّهين وإصابتها وتدميرها بالكامل
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اطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة
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اطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية باتجاه أبراج مراقبة إسرائيلية وأجهزة رادار في مستوطنة جرداي المواجهة لبلدة الضهيرة
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عدوان اسرائيلي بالقذائف المدفعية يطال عدداً من القرى والبلدات الجنوبية الحدودية .. لمتابعة البث المباشر:
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الخارجية البريطانية: ننصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان
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07:47
الخارجية البريطانية: ننصح بالسفر إلى لبنان فقط عند الضرورة وعدم الذهاب إلى بعض المناطق في جنوب لبنان
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12:51
وزير التربية عباس الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية
محليات
12:51
وزير التربية عباس الحلبي يعلن إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية
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